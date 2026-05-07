HaberlerGaleri Galatasaray’da şampiyonluk öncesi kabus! Yıldız futbolcu sezonu kapattı! Dünya Kupası'na gidemeyebilir...
Galatasaray’da şampiyonluk öncesi kabus! Yıldız futbolcu sezonu kapattı! Dünya Kupası'na gidemeyebilir...
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, kritik Antalyaspor maçı öncesi gelen haberle sarsıldı. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki en önemli isimlerinden Gabriel Sara'dan kötü haber geldi...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa hazırlanan Galatasaray'da moralleri bozan gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, hafta sonunda sahasında ağırlayacağı Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak dev mücadele öncesinde taraftarı üzen bir sakatlık haberi gündeme bomba gibi düştü.
Ligde geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından sarsılan sarı-kırmızılılarda, son haftalarda forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İddialara göre Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Teknik heyetin oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, risk alınmayacağı ifade edildi.
Öte yandan yaşanan sakatlığın yalnızca kulüp kariyerini değil, milli takım planlarını da etkileyebileceği konuşuluyor. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Gabriel Sara'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilme ihtimalinin büyük darbe aldığı öne sürüldü.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 42 maça çıkan yıldız oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.
Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Sara için özellikle Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edilirken, yaşanan sakatlığın transfer sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.