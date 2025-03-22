Galatasaray’dan heyecanlandıran Inaki Williams bombası

YÜKLÜ MAAŞ DETAYI

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, "yüklü bir teklif yapmaya hazır" olduğu da aktarıldı. Bu transferde kolay gözükmediği, Williams'ın sözleşmesinin devam ettiği belirtilen haberde oyuncunun takımdan ayrılma düşüncesini hiçbir zaman dile getirmediğine de dikkat çekildi.

"BEKLENMEDİK BİR OLAY DEĞİŞTİREBİLİR"

Öte yandan haberde, "Galatasaray'ın ilgisi gerçek ancak Williams'ı ikna etmek kolay olmayacak. Bu hikayenin seyrini ancak karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir olay değiştirebilir." ifadeleri kullanıldı.