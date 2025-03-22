Galatasaray'dan heyecanlandıran Inaki Williams bombası
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi sarı lacivertle şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu da oluşturmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hücum hattının da güçlendirilmesi beklenirken, İspanyollardan bomba bir iddia geldi. Fichajes, Cimbom'un peşinde olduğu ismi duyurdu.
HABER MERKEZİ
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Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gözler ligdeki Beşiktaş ve kupadaki Fenerbahçe maçına çevrilmişken, transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için de şimdiden kolları sıvadı.
Cimbom, önünüzdeki sene de hem ligde ve hem de Avrupa'da iddialı olacak bir takım kurmayı hedefliyor.İspanyol basını, gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
G.SARAY'DAN INAKI BOMBASI
Habere göre sarı-kırmızılı takım, İspanya La Liga'da Athletic Bilbao forması giyen yıldız kanat oyuncusu Inaki Williams ile ilgileniyor.
YÜKLÜ MAAŞ DETAYI
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, "yüklü bir teklif yapmaya hazır" olduğu da aktarıldı. Bu transferde kolay gözükmediği, Williams'ın sözleşmesinin devam ettiği belirtilen haberde oyuncunun takımdan ayrılma düşüncesini hiçbir zaman dile getirmediğine de dikkat çekildi.
"BEKLENMEDİK BİR OLAY DEĞİŞTİREBİLİR"
Öte yandan haberde, "Galatasaray'ın ilgisi gerçek ancak Williams'ı ikna etmek kolay olmayacak. Bu hikayenin seyrini ancak karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir olay değiştirebilir." ifadeleri kullanıldı.
2012/13 sezonunda Athletic'in altyapısına Pamplona'dan transfer olan Inaki Williams, 2015'te A takıma yükseldi.
AYRILIRSA İLK KEZ İSPANYA DIŞINA ÇIKACAK
Kardeşi Nico Williams ile aynı takımda oynayan Inaki Williams, takımdan ayrılma kararı alırsa kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacak.
Bu sezon 40 maçta süre alan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 10 gol ve 9 asist üretti.
Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı sahne almış ve Kadıköy'de oynanan maçta attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.