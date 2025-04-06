Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4'er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.