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Galatasaray'dan TFF Hukuk Kurulu'na itiraz

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra, karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaların yetersiz olduğunu düşündü ve TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'ye uygulanan cezaları az bulurken, TFF Hukuk Kurulu'nun görevini yapması konusunda uyardı.

DHA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

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Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4'er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu'na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.

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