Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kutlamanın tarihini 25 Mayıs Pazar olarak duyurdu. Cimbom'un bu başarısı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak.