  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Galatasaray Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak, üçüncü zaferini taraftarıyla Yenikapı'da kutlayacak. Sarı-kırmızılı takımın 25. Süper Lig şampiyonluğu için kutlamarında sahne alacak sanatçılar da belli oldu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kutlamanın tarihini 25 Mayıs Pazar olarak duyurdu. Cimbom'un bu başarısı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Galatasaray'ın pazar günü yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar da belli oldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

İŞTE O İSİMLER

AYDİLGE

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

ALTAY

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

BETÜL DEMİR

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

ATİYE

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Emircan İğrek

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Enbe Orkestrası

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Güliz Ayla

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

BLOK3

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Gripin

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Coşkun Sabah

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

EBRU YAŞAR

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Gökhan Kırdar

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Kenan Doğulu