Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına geri sayım! Kenan Doğulu, Blok3, Emircan İğrek, Gripin...

Galatasaray Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak, üçüncü zaferini taraftarıyla Yenikapı'da kutlayacak. Sarı-kırmızılı takımın 25. Süper Lig şampiyonluğu için kutlamarında sahne alacak sanatçılar da belli oldu. İşte haberin detayları...
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kutlamanın tarihini 25 Mayıs Pazar olarak duyurdu. Cimbom'un bu başarısı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak.
Galatasaray'ın pazar günü yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar da belli oldu.