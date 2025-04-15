Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye'ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve bu süreci ülkesinde geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü ile ilgili İtalyan basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 15 Nisan 2025 11:55 Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





