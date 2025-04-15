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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye'ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve bu süreci ülkesinde geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü ile ilgili İtalyan basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

HABER MERKEZİ

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye’ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Mauro Icardi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024'te Rams Park'ta oynanan Tottenham maçında ağır sakatlık geçirmiş ve sezonu kapamıştı. İtalyan basını, tedavisini ülkesinde sürdüren Arjantinli golcü ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye’ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

ICARDI ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Arjantin'de çalışmalarını sürdüren Icardi, dün yaptığı paylaşımda "Sahalara geri döndüm" ifadelerini kullandı. Interlive.it, sarı-kırmızılı kulüple 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldızın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye’ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Haberde; deneyimli golcünün Galatasaray'a veda etmesi durumunda kızlarına daha yakın olabilmek için Arjantin'e dönebileceği belirtildi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye’ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Ayrıca Icardi, taraftarı sevindirecek bir paylaşım yaptı.

Icardi sosyal medya hesabından, antrenman yaptığı anın fotoğrafı ile birlikte "4 ay sonra sahalara geri döndüm. 9 Nisan 2025" mesajı verdi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Türkiye’ye dönecek mi? Dikkat çeken iddia