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Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşması bugün (29 Mart Cumartesi 2025) saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kritik maçın öncesinde Galatasaray'da yaşanan sıcak bir gelişme ile yıldız ismin Beşiktaş derbisinde sahada olamayacağı öğrenildi. Sakatlığı olan tecrübeli ismin, derbinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. 20.30 başlayacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

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Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

G.SARAY'IN HEDEFİ 9 PUAN

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor.

Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA FENERBAHÇE

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi sonrası Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Aslan, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak psikolojik üstünlüğü tamamen eline almak istiyor.

Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

G.SARAY'IN YILDIZI DERBİDE YOK!

Galatasaray'da ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Dün yapılan son antrenmanda yer almayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kadroda yer alması beklenmiyor.Sallai, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Futbol Takımımız ile oynadığı maçlarda da görev almamıştı.Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.