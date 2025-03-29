Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşması bugün (29 Mart Cumartesi 2025) saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kritik maçın öncesinde Galatasaray'da yaşanan sıcak bir gelişme ile yıldız ismin Beşiktaş derbisinde sahada olamayacağı öğrenildi. Sakatlığı olan tecrübeli ismin, derbinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. 20.30 başlayacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.
G.SARAY'IN HEDEFİ 9 PUAN
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA FENERBAHÇE
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi sonrası Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Aslan, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak psikolojik üstünlüğü tamamen eline almak istiyor.
LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
G.SARAY'IN YILDIZI DERBİDE YOK!
Galatasaray'da ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Dün yapılan son antrenmanda yer almayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kadroda yer alması beklenmiyor.Sallai, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Futbol Takımımız ile oynadığı maçlarda da görev almamıştı.Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.