Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş ile mücadelede yok! İşte idmana çıkmayan oyuncunun son durumu...

LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.