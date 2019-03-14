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Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Boks ringi mi yoksa futbol sahası mı? Galatasaray'da soyunma odasında takım arkadaşını yakalayıp saatlerce dövenler, taraftara tekme atanlar, Fenerbahçe'de antrenmanda kapışanlar... Futbolda her takımda kavgalar olur ancak bu takımlardaki kavgalar hepsinden farklı... Ne ararsanız var! İşte futbolun unutulmayan ve hafızalardan silinmeyecek kavgaları.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





