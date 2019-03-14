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Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Boks ringi mi yoksa futbol sahası mı? Galatasaray'da soyunma odasında takım arkadaşını yakalayıp saatlerce dövenler, taraftara tekme atanlar, Fenerbahçe'de antrenmanda kapışanlar... Futbolda her takımda kavgalar olur ancak bu takımlardaki kavgalar hepsinden farklı... Ne ararsanız var! İşte futbolun unutulmayan ve hafızalardan silinmeyecek kavgaları.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:19
Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Yeşil sahalar bazen öyle görüntülere sahne oluyor ki futbol mu oynanıyor dövüş sporu mu belli değil. Hava uçuşan yumruklar, kramponlar, tekme atanlar. İşte geçmişten günümüze futbol sahalarında yaşanmış en büyük kavgalar...

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Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Felipe Melo & Albert Riera

2011 yılının lig şampiyonu Galatasaray, Manisaspor ile yapılacak olan Süper Final'in antrenmanını çift kale maç ile sürdürüyordu.

Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Melo'nun gelişine vurduğu top Riera'nın yüzüne geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma soyunma odasına da taşındı. Oda da Riera'yı sıkıştıran Melo, Riera'nın kaşını yardı.

Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Mario Balotelli & Roberto Mancini

Manchester City takımının asi çocuğu Balotelli, antrenman sırasında takım arkadaşı Sinclair'a sert bir müdahalede bulundu.

Galatasaraylı futbolcular kavga etti (Futbolda yaşanan unutulmaz kavgalar)

Sinclair, yerde acılar içinde kalınca Mancini Balotelli'ye çok sert tepki gösterdi. İkilinin itişmeye başladığı sırada takım arkadaşlarının araya girmesi olayların büyümesinin önüne geçti.

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