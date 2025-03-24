Göz-Göz’ün genç yıldızlarına hücum

Bonservisleri Sport Republic bünyesindeki İngiliz devi Southampton'da bulunan Matsuki'nin İngiliz temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Juan'ın ise İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar kontratı bulunuyor. Sport Republic yönetiminin, oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satmayı ve gelişimleri için bir süre daha zaman tanımayı planladığı ifade edildi.