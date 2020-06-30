Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor.Hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör İlhan Palut'un Fenerbahçe karşısında Alanyaspor maçının kadrosunu bozmayacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 11:40
Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 11:43
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar rakibini son 5 maçta İstanbul'da mağlup edemedi. Son olarak 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe o tarihten sonra İstanbul'da rakibiyle oynadığı resmi maçlarda 4 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Göztepe, 2001-2002 sezonunda lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederken, 2002-2003'teki müsabaka golsüz sona erdi.
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe ile Göztepe o sezondan 9 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. 2012-2013 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybedip kupadan elendi.
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Göz-Göz'ün 14 yıl sonra Süper Lig'e geri döndüğü 2017-2018 sezonunda Ülker Stadı'ndaki randevu 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla yine sarı-lacivertliler oldu. Göztepe son 3 sezondur Fenerbahçe'ye İzmir'de ise geçit vermedi.
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
İki müsabaka 2-2 sona ererken, geçen yıl Göztepe rakibini Halil'in golüyle 1-0 mağlup etti. Hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör İlhan Palut'un Fenerbahçe karşısında Alanyaspor maçının kadrosunu bozmayacağı öğrenildi. Göz-Göz ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor.
DHA