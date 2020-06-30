Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar rakibini son 5 maçta İstanbul'da mağlup edemedi. Son olarak 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe o tarihten sonra İstanbul'da rakibiyle oynadığı resmi maçlarda 4 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Göztepe, 2001-2002 sezonunda lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederken, 2002-2003'teki müsabaka golsüz sona erdi.