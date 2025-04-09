Göztepe galibiyet hasretini 9 maça çıkardı

Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göz-Göz, bu kötü seride 13 kez kalesini açtı. Ligin ilk devresinde en az gol yiyen takımların başında gelen Göztepe ikinci yarı itibariyle savunmada alarm verdi. Göztepe yediği 13 gole karşılık 8 kez fileleri havalandırdı.