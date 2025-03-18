Bizim için önemli olan Solet, Djalma ve Fofana'dan yararlanamadık. Bu eksiklikler oyun tarzımızı çok etkiledi. Avrupa'dan önce artık galibiyetlere odaklanmalıyız. Ben hedefi yükseğe koydum ama büyük sıkıntılar oldu. Şu an Avrupa'dan bahsetmek için iyi bir zaman değil" dedi.