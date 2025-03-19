Göztepe paraşütsüz düştü! En kötü iki takımdan biri oldu...

KALESİNİ BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk 9 haftasında rakiplerinden rövanşı alamadığı gibi kazandığı rakiplerine bu kez boyun eğdi. Göz-Göz, bu süreçte Antalyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor'a mağlup olup, Bodrum FK, Samsunspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı. Göztepe, bu performansıyla 6 puan toplayabilirken, kendisine 18. sırada yer buldu. Göz-Göz, bu 9 haftalık süreçte rakip ağları 7 kez sarsarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.