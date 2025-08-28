Göztepe, Süper Lig’de 1000. maçına çıkıyor

EN GOLCÜ İSİM FEVZİ ZEMZEM

Göztepe'de 166 farklı isim gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular dışında rakip takımlarda 16 oyuncu da kendi kalesine gol attı.



Fevzi Zemzem'in 146 golle en skorer isim olduğu sarı-kırmızılı ekipte Zemzem'i, 81 golle Gürsel Aksel, 57 golle Mehmet Türken, 53 golle Ertan Öznur ve 40 golle Halil Kiraz izliyor.



TEKNİK DİREKTÖRLER

Adnan Süvari'nin 350 maç takımın başında yer aldığı Göztepe'de 36 farklı teknik direktör görev yaptı.



Adnan Süvari'yi 54 maçla Tamer Tuna, 52 müsabakayla Ruhi Karaduman, 40 maçla İlhan Palut takip ediyor.



Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımdaki görevini sürdüren teknik direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor karşılaşmasıyla İlhan Palut'u yakalayacak.