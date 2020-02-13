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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Üst tarafa tutunmak istiyoruz"

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ligde üst sıralarda kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:45 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Üst tarafa tutunmak istiyoruz

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor müsabakasının hava koşullarından dolayı ertelenmesinin ardından, ara vermeden İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Üst tarafa tutunmak istiyoruz

Ligde hiçbir ekibin özellikle kendi sahasında puan kaybı yaşamak istemediğini kaydeden Palut, İttifak Holding Konyaspor maçının da zor geçeceğini dile getirdi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Üst tarafa tutunmak istiyoruz

Palut, rakiplerinde göreve gelen teknik direktör Bülent Korkmaz'a başarılar dileyerek, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Üst tarafa tutunmak istiyoruz

Ligde 7 takımın üst grupta yer aldığını, kendilerinin de 8. ekip olmak istediğini kaydeden Palut, şöyle konuştu:

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Üst tarafa tutunmak istiyoruz

"Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Son 10 haftaya girilmeden önceki 3-4 maç gerçekten her takımın konum alacağı karşılaşmalar. Biz de bu süreci iyi sonuçlarla geçip, üst tarafa tutunmak istiyoruz.

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