Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Üst tarafa tutunmak istiyoruz"

Palut, rakiplerinde göreve gelen teknik direktör Bülent Korkmaz'a başarılar dileyerek, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.