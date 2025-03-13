DJALMA SİLVA'NIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Geçtığimiz haftalarda oynanan Samsunspor müsabakasında çapraz bağları kopan Djalma Silva'nın tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Ameliyat olan oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği ve deneyimli oyuncu için iyileşme süreci başladığı belirtildi. Performansıyla sol tarafın sigortası konumunda olan Djalma'nın sakatlığı yönetimde büyük şok yaratmıştı. Şu anda sol tarafı İsmail Köybaşı'na emanet eden teknik direktör Stanimir Stoilov'un İsmail ile bire bir görüşerek deneyimli oyuncudan sezon sonuna kadar iyi bir performans beklediğini söylediği öğrenildi. 35 yaşındaki İsmail Köybaşı, sol kanatta tek alternatif olarak kalırken Bulgar teknik adam oyuncusunun tecrübesinden yararlanmak istiyor. İsmail Köybaşı, 3 sezondur oynadığı sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig'de kupa kaldırdı.