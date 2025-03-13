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Haberler Galeri Göztepe'den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Göztepe'den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin futbolcularına yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Avrupa kulüpleri Dennis'in ardından şimdi de Göztepe'nin genç yıldızını radara aldı. Almanya ve İngiltere'den resmi teklif gelmesi an meselesi...

HABER MERKEZİ

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Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Stanimir Stoilov yönetiminde 25 maçta 36 puan toplayarak 6'ncı sırada bulunan Göztepe, Avrupa kupalarına katılmak için büyük çaba sarf ediyor.

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Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Son dönemde düşüş yaşansa da puan durumunun yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle de takdir toplayan Göztepe, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Göztepe'nin başarısı, futbolcularına da ilgiyi artırmış durumda. Daha önce Anthony Dennis'e kanca atan İngiliz ve Alman takımları şimdi de Sarı Kırmızılı ekibin genç yıldızını radara aldı.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

ASTON VİLLA DEVREYE GİRDİ

Göztepe Eyüpspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken takımın genç stoperi Taha Altıkardeş'e İngiliz ekibi Aston Villa'nın talip olduğu öğrenildi.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

ALMANLAR DA İZLETMİŞTİ

Geçen seneden bu yana gösterdiği performans ile Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine giren Altıkardeş için daha önce Almanya'dan Mainz kulübü de devreye girmiş hatta Bundesliga temsilcisinin yetkililerinin oyuncuyu izlettiği ileri sürülmüştü. Göztepe yönetimi ile İngiliz kurmayların önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

SAKATLIKLARDAN YÜZÜ GÜLMEDİ

Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren genç oyuncunun bu sezon sakatlıklardan yüzü gülmedi. Genç oyuncu Taha, 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan Hatayspor müsabakasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yüzüne darbe alarak bir süre sahalardan uzak kalmıştı. İyileşme sürecindeki Taha'nın sakatlığını büyük ölçüde atlattığı kaydedildi.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

Göztepe formasıyla 2 sezon boyunca toplam 48 maça çıkan Taha, 5 gol atarak skorer kimliğini de ortaya çıkarttı. Genç oyuncunun şu an yaklaşık 5.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bursaspor altyapısında yıldızı parlayan Taha daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuş 2023 yazında da bordo-mavili ekipten Göztepe'ye geçiş yapmıştı.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

DJALMA SİLVA'NIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Geçtığimiz haftalarda oynanan Samsunspor müsabakasında çapraz bağları kopan Djalma Silva'nın tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Ameliyat olan oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği ve deneyimli oyuncu için iyileşme süreci başladığı belirtildi. Performansıyla sol tarafın sigortası konumunda olan Djalma'nın sakatlığı yönetimde büyük şok yaratmıştı. Şu anda sol tarafı İsmail Köybaşı'na emanet eden teknik direktör Stanimir Stoilov'un İsmail ile bire bir görüşerek deneyimli oyuncudan sezon sonuna kadar iyi bir performans beklediğini söylediği öğrenildi. 35 yaşındaki İsmail Köybaşı, sol kanatta tek alternatif olarak kalırken Bulgar teknik adam oyuncusunun tecrübesinden yararlanmak istiyor. İsmail Köybaşı, 3 sezondur oynadığı sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig'de kupa kaldırdı.

Göztepe’den son dakika haberi! İngilizler genç yıldıza kancayı attı! Almanlar da peşinde...

LASSE NİELSEN FORMAYI BIRAKMADI

Göztepe'nin 37 yaşındaki oyuncusu Nielsen kadronun değişmezlerinden oldu. Gerçek mevkisi stoper olan oyuncu, kadroda Ogün ve Sangare gibi sağ bekler olmasına rağmen sağ kanatta formayı bırakmadı. Nielsen 9'u son haftalarda 11 maçta ilk 11'de forma giydi.