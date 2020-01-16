Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı. Peki Göztepe'de hangi yabancı futbolcular oynadı? Yabancı futbolcular kaç maça çktı? Göztepe'nin yabancı futbolcuları hangi ülkelerden? Süper Lig'de şimdiye kadar 27 ülkeden 42 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe'de en fazla forma giyenler 79'ar kezle Andre Castro ile Beto. Sarı-kırmızılı ekipte en golcü yabancı futbolcu unvanı 14 golle Adis Jahovic'e ait. İşte Göztepe'nin yabancı futbolcu istatistikleri...