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Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı. Peki Göztepe'de hangi yabancı futbolcular oynadı? Yabancı futbolcular kaç maça çktı? Göztepe'nin yabancı futbolcuları hangi ülkelerden? Süper Lig'de şimdiye kadar 27 ülkeden 42 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe'de en fazla forma giyenler 79'ar kezle Andre Castro ile Beto. Sarı-kırmızılı ekipte en golcü yabancı futbolcu unvanı 14 golle Adis Jahovic'e ait. İşte Göztepe'nin yabancı futbolcu istatistikleri...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:08
Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı.

Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe'de 2019-2020'nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek.

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Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de halen kadroda bulunan Portekizli futbolcular Andre Castro ile kaleci Beto, 79'ar kezle en fazla forma giyen yabancı isimler oldu.

Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 53 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Brezilyalı Wallace Reis 50, Gabonlu Andre Poko 49, Brezilya'dan Titi ise 48 müsabakada görev aldı.

Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

28 ÜLKEDEN FUTBOLCU

Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...

Süper Lig'de 27 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Tripic'in transferiyle Norveç, 28. ülke oldu.

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