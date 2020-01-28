Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Futbolu nerede bırakıp bırakmayacağı konusunda henüz net bir karar veremediğinin de altını çizen Beto, "Bu konuda çok bölünmüş durumdayım. Çünkü hayatımda yer eden çok özel kulüpler var. Göztepe, Sevilla ve Sporting Lizbon gibi... Açıkçası nerede bitireceğimi ben de bilmiyorum. Burada bitirmek tabii ki isterim. Burası bana destek olan, kariyerimde önemli bir yeri olan, kendimi iyi ve mutlu hissettiğim bir yer. Onun haricinde gönlümde tabii ki ülkem de var. Ailemin yanında olup, ailemin yanında futbolu noktalamak da olabilir. Futbol her zaman sürprizlere açık bir spor. Gerçekten benim gönlümde yer eden kulüpler var bunlardan bir tanesi de Göztepe." değerlendirmesinde bulundu.