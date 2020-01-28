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Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, İzmir ekibi ile sezon sonunda bitecek sözleşmesi konusunda şu ana kadar yönetimden bir teklif almadığını söyledi. İşte Beto'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 12:42 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 12:42
Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, İzmir ekibi ile sezon sonunda bitecek sözleşmesi konusunda şu ana kadar yönetimden bir teklif almadığını söyledi.

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Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Beto, yaptığı açıklamada, "Bu sene burada kontratımın son senesi, ne olacağını bilmiyoruz. Yönetimimiz ve kulübümüze de bağlı. Bunların sonrasında tabii ki belli olacaktır." dedi.

Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Şu ana kadar yönetimle sözleşmesi konusunda bir görüşmesi olmadığını belirten 37 yaşındaki file bekçisi, "Göztepe yönetiminden bir teklif bekliyor musun?" sorusuna ise "Biz profesyonel futbolcularız ve profesyonel futbolcular dinlemeyi bilmeli. Kendilerine gelecek teklifleri, önerileri, dinlemeyi ve beklemeyi bilmeliler. Şu anda Göztepe ile kontratım devam ediyor ve burası benim gönlümdeki bir yer. Ama ben bugüne kadar 10 kulüpte çalıştım, 10 kulüpte de kapılar bana açıktır. Hiçbir kulüple, hiç kimse ile kapılarımı kapatmadım, hep iyi irtibatlarım oldu. Bu konuda da bekleyip, dinleyip, görüp, ona göre hareket edeceğim." ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Deneyimli kaleci, kendisini iyi hissettiğini ve futbolu bırakmakla ilgili bir düşüncesi olmadığının altını çizerek, "Bir yaş hedefim yok. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Vücut, kafa, motivasyon olarak tam anlamıyla kendimi en üst seviyede hissediyorum. Ne zaman aklım, motivasyonum, vücudum el vermez o zaman 'Beto evet bırakmanın zamanı geldi' derim. Şu an için kendimi gayet iyi hissediyorum. 7 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 30 yıl oldu. 30 yıl boyunca da gayet keyifli, tam olarak motive ve hazır bir şekilde geçti." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Futbolu nerede bırakıp bırakmayacağı konusunda henüz net bir karar veremediğinin de altını çizen Beto, "Bu konuda çok bölünmüş durumdayım. Çünkü hayatımda yer eden çok özel kulüpler var. Göztepe, Sevilla ve Sporting Lizbon gibi... Açıkçası nerede bitireceğimi ben de bilmiyorum. Burada bitirmek tabii ki isterim. Burası bana destek olan, kariyerimde önemli bir yeri olan, kendimi iyi ve mutlu hissettiğim bir yer. Onun haricinde gönlümde tabii ki ülkem de var. Ailemin yanında olup, ailemin yanında futbolu noktalamak da olabilir. Futbol her zaman sürprizlere açık bir spor. Gerçekten benim gönlümde yer eden kulüpler var bunlardan bir tanesi de Göztepe." değerlendirmesinde bulundu.

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