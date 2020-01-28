Göztepe'nin kalecisi Beto'dan flaş açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın ama...'

Şu ana kadar yönetimle sözleşmesi konusunda bir görüşmesi olmadığını belirten 37 yaşındaki file bekçisi, "Göztepe yönetiminden bir teklif bekliyor musun?" sorusuna ise "Biz profesyonel futbolcularız ve profesyonel futbolcular dinlemeyi bilmeli. Kendilerine gelecek teklifleri, önerileri, dinlemeyi ve beklemeyi bilmeliler. Şu anda Göztepe ile kontratım devam ediyor ve burası benim gönlümdeki bir yer. Ama ben bugüne kadar 10 kulüpte çalıştım, 10 kulüpte de kapılar bana açıktır. Hiçbir kulüple, hiç kimse ile kapılarımı kapatmadım, hep iyi irtibatlarım oldu. Bu konuda da bekleyip, dinleyip, görüp, ona göre hareket edeceğim." ifadelerini kullandı.