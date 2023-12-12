Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Dün akşam gerçekleştirilen MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından atılan yumruk büyük tepki topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Futbol dünyasını karıştıran olay sonrası tüm ligler süresiz ertelenirken MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ne ceza alacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...