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Haberler Galeri Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Dün akşam gerçekleştirilen MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından atılan yumruk büyük tepki topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Futbol dünyasını karıştıran olay sonrası tüm ligler süresiz ertelenirken MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ne ceza alacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:03

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

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Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, yere düştüğü sırada da sahaya giren iki kişi tarafından tekmelendi.Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

TFF: TÜM LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ
Yaşanan olayların ardından hakemlerin hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti.Olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALACAK
Bu arada Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu. Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

HAPİS CEZASI İLE DE KARŞI KARŞIYA
Faruk Koca'nın alabileceği ceza, bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, ayrıca adli makamlarca yargılanacak. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Faruk Koca, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

Tüm bu yaşananlar sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre hakem Halil Umut Meler, 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine iletti.

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