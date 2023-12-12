Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak?

TFF: TÜM LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Yaşanan olayların ardından hakemlerin hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti.Olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALACAK

Bu arada Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu. Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.