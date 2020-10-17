İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu maçı kazanarak ligdeki yenilgisizliğini sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.



Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.