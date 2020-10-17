İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe'ye konuk oluyor. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek isterken Göztepe evinde hata yapmak istemiyor. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... Göztepe - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Göztepe - Fenerbahçe maçı şifreli mi? Göztepe - Fenerbahçe maçı detayları haberimizde.