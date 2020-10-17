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Haberler Galeri İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe'ye konuk oluyor. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek isterken Göztepe evinde hata yapmak istemiyor. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... Göztepe - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Göztepe - Fenerbahçe maçı şifreli mi? Göztepe - Fenerbahçe maçı detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:55
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu maçı kazanarak ligdeki yenilgisizliğini sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

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Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE EN SON 19 YIL ÖNCE KAZANDI
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı.

Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Bu tarihten sonra Süper Lig'den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan son maçtaysa taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR
Bu sezon Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan İzmir ekibi Göztepe, hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Hangi kadroyla oynayacaklar! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Hafta başında basın mensuplarına konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini söylemişti.

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