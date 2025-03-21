Göztepe'nin 2 yıldız oyuncusuna İngiltere'den ilgi var. Sport Republic şirketinin yönettiği iki kulüp Göz-Göz ile Southampton arasındaki oyuncu alışverişinin yaz transfer döneminde devam edebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncuları Anthony Dennis ve Novatus Miroshi ile İngiliz ekibinin ilgilendiği iddia edilirken bu sezon Preimer Lig'de son sırada yer alan ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Southampton'un iki oyuncuyu transfer edebileceği, İngiliz kulübüne yakın haber sitelerine yansıdı.