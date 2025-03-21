İngilizler Göztepe'ye mitili attı! 2 yıldıza kanca attılar: Sene sonunda Ada'ya gidebilirler...
Göztepe 7 haftadır kazanamasa da, Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekti. Birçok oyuncusuna Almanya ve İngiltere'den kanca atılan Göztepe'yi sene sonunda çok sayıda pazarlık masası bekliyor. Göztepe'nin 2 yıldızına yine İngilizler kancayı attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Göztepe'nin 2 yıldızı daha İngilizlerin radarına girdi. İngiliz ve Alman kulüpleri deyim yerindeyse Göztepe'yi her dakika izliyor.
Son 7 haftadır galip gelemeyen Göztepe, özellikle sezonun ilk yarısındaki çıkışı ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Göztepe'nin 2 yıldız oyuncusuna İngiltere'den ilgi var. Sport Republic şirketinin yönettiği iki kulüp Göz-Göz ile Southampton arasındaki oyuncu alışverişinin yaz transfer döneminde devam edebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncuları Anthony Dennis ve Novatus Miroshi ile İngiliz ekibinin ilgilendiği iddia edilirken bu sezon Preimer Lig'de son sırada yer alan ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Southampton'un iki oyuncuyu transfer edebileceği, İngiliz kulübüne yakın haber sitelerine yansıdı.
Ada basınında çıkan haberde, "Göztepe, Sport Republic yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Southampton'ın yaz aylarında transfer etmeyi düşündüğü oyuncular arasında Anthony Dennis ve Novatus Miroshi de yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.