İzmir'de Göztepe-Karşıyaka derbisinde olay çıktı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka'yı filede 14 yıl sonra karşı karşıya getiren maça olaylar damga vurdu.
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 17:55Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 17:57
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Son olarak 6 Mart 2005'te Sultanlar Ligi'nde karşılaşan iki takımın mücadelesi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu'nun konuk Karşıyaka taraftarlarına getirdiği deplasman yasağı, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimleriyle kalkarken, taraftarlara açık oynanan derbi henüz ilk sette tatil edildi.
İzmir Emniyeti, iki ezeli rakibin voleybolda yıllar sonra karşı karşıya geldiği derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Konuk Karşıyaka'dan kontenjan gereği 250 taraftar, saat 11.00'de Karşıyaka İskelesi'nde toplanıp 5 otobüs ve çevik kuvvet eskortuyla Alsancak'taki salona getirildi. Karşıyakalıların yer aldığı tribüne Göztepe taraftarı alınmadı.
Salonun dışını demir bariyerler ve TOMAlarla çevreleyen emniyet güçleri dışarıda kuş uçurtmadı. Salonun içi ve çevresinde yüzlerce emniyet mensubu görev yaptı.
Taraftarlar uyarılara rağmen ilk set boyunca karşılıklı küfürlü tezahüratlar yaptı. Salondaki 1500 civarındaki Göztepe taraftarına henüz ilk sette 2 kez küfürlü tezahürat anonsu yapıldı.