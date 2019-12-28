İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

Bu organizasyonu İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek için düzenlediklerini anlatan Esen, "Aralık ayının sonundayız, yılbaşı geldi ama yüzme heyecanı bitmedi. Türkiye bir cennet, dünyada çok daha soğuk ve bulanık sularda bu tip yarışmalar yapılıyor. Sahillerimizi daha iyi değerlendirmemiz, dünyaya anlatmamız lazım" dedi.

Yarışmada erkekler birincisi milli yüzücü Ahmet Nakkaş, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Su şartları gayet iyiydi, hiçbir rahatsızlık hissetmeden turu tamamladık. Yılbaşı öncesi böyle bir organizasyonun olması anlamlı oldu" dedi.