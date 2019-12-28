  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

İzmir'de ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası kapsamında 110 yüzücü, Özdere sahilinde 17,9 derecelik suda madalya mücadelesi verdi

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:58 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:59
İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde tamamlandı.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk kış kupası organizasyonu olarak organize edilen şampiyonanın ikinci buluşmasında 110 sporcu kayıt yaptırdı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

Özdere'deki bir turistik tesiste düzenlenen şampiyonada yüzücüler su sıcaklığının 17,9 derece, hava sıcaklığının ise 8 derece olması nedeniyle uluslararası kurallar gereği koruyucu giysiyle suya girdi.

Katılımcıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğu şampiyonada yüzücüler soğuğa aldırmadan madalya için kulaç attı.

İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

İzleyicilerin palto giyerek takip ettiği ve yüzücülere alkışlarla destek verdiği organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Erkeklerde Ahmet Nakkaş, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, parkuru birinci tamamlayarak altın madalya kazandı.

İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

"DÜNYAYA ANLATMAMIZ LAZIM"

Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, 1500 metrelik parkurda yapılacak yarışla ilgili federasyon kuralları çerçevesinde sağlık tedbirlerinin alındığını belirtti.

İzmir'de soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

Bu organizasyonu İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek için düzenlediklerini anlatan Esen, "Aralık ayının sonundayız, yılbaşı geldi ama yüzme heyecanı bitmedi. Türkiye bir cennet, dünyada çok daha soğuk ve bulanık sularda bu tip yarışmalar yapılıyor. Sahillerimizi daha iyi değerlendirmemiz, dünyaya anlatmamız lazım" dedi.

Yarışmada erkekler birincisi milli yüzücü Ahmet Nakkaş, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Su şartları gayet iyiydi, hiçbir rahatsızlık hissetmeden turu tamamladık. Yılbaşı öncesi böyle bir organizasyonun olması anlamlı oldu" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler
Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler
BİZE ULAŞIN