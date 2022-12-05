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Haberler Galeri Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay kan dökülen maç sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. Altay takımının gözaltına alınan tribün lideri Çağdaş Kurt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Kurt, polise verdiği ifadede meşaleleri siyah poşetle aldıklarını, içerisindeki hediyenin işaret fişeği olduğunu bilmediğini söyledi. Olaylı maçın diğer bir şüphelisi Dinçer Demir ise meşale almak için grupça 600 lira topladıklarını, işaret fişeğinin bir gün öncesinde stada sokulması olayını organize etmediğini dile getirdi. İşte şüphelilerin dikkat çeken ifadeleri...

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:29
Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

İzmir derbisinde çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan şüphelilerden Altay tribün lideri Çağdaş Kurt'un (39) ifadesine SABAH ulaştı. Kurt ifadesinde, "Maçtan bir gün önce meşaleleri aldığım doğrudur. Ben bu meşaleleri Serkan isimli kişiden aldım. Ben içinde işaret fişeği olduğunu görmedim. Serkan'ın soy ismini bilmiyorum. Futbolculara moral verme amaçlı meşale organizasyonumuz vardı. Bu nedenle meşalelileri aldık.

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Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Serkan isimli kişiyi öncesinde tanımıyorum. Serkan bana siyah poşet içerisinde meşaleleri getirdi ve içinde hediye olduğunu söyledi. Hediyenin içeriğinin ne olduğunu bilmem mümkün değildir. Poşeti Gaziemir tesislerine götürdüm ve Egehan'a teslim ettim. Serkan bana Egahan ile görüştüğünü, poşeti ona teslim etmemi söylemişti.

Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Sonrasında tesise girdik ve futbolculara moral konuşması yaptık. Ben 20-25 senedir Altay tribününün içerisindeyim. Tribün büyükleri benim bu işe gönül verdiğimi bildikleri için benim tribün lideri olmamı istediler. Benim alkol ve sigaram da olmadığı için benim böyle bir görevi almamı istediler. Yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüm. Eklemek istediğim başka husus yoktur" dedi.

Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

ARAMIZDA 600 LİRA PARA TOPLADIK

Tutuklanan şüphelilerden Dinçer Demir ifadesinde, "Ben berberlik yaparım. İşaret fişeğinin bir gün öncesinde stada sokulması olayını ben organize etmedim. Biz kendi grubumuz olarak aramızda para topladık. Uğur Kuş, Mustafa Ertaş, Abdullah Varan ve Veli Öksüz sis ve meşale almak için hesabıma para yolladı.

Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Hesabıma gönderilen 600 lira ile meşale ve sis aldım. Amacımız tribünde görsel şölen oluşturmaktı. İşaret fişeğini kabul etmiyorum. Zaten alan kişi de durumu anlatmıştır. Zaten işletmede benim aldıklarımın içinde işaret fişeği olmadığını beyan etmiştir. Tehdit olayından benim haberim yoktur.

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