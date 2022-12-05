Kan dökülen İzmir derbisinin şüphelilerinden flaş ifadeler: Meşale almak için 600 lira topladık

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay kan dökülen maç sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. Altay takımının gözaltına alınan tribün lideri Çağdaş Kurt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Kurt, polise verdiği ifadede meşaleleri siyah poşetle aldıklarını, içerisindeki hediyenin işaret fişeği olduğunu bilmediğini söyledi. Olaylı maçın diğer bir şüphelisi Dinçer Demir ise meşale almak için grupça 600 lira topladıklarını, işaret fişeğinin bir gün öncesinde stada sokulması olayını organize etmediğini dile getirdi. İşte şüphelilerin dikkat çeken ifadeleri...