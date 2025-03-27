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Haberler Galeri Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'a mı kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'a mı kaptırdı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'a gönlünü kaptırdığı söylentiler arasında. Geçen sene Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un birçok fotoğrafını beğenen Yıldız'ın, Coşkun ile yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor.

HABER MERKEZİ

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Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın geçen yıl Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

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Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

Bir magazin programında aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Arnavut kökenli olan oyuncunun babası Antalyalıdır. İlk kez 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol almıştır.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

Oyuncu Kardeşlerim dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir.2022 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisi ile kendi gibi oyuncu arkadaşı Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerine aday olmuştur.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

Su Burcu Yazgı Coşkun, böylelikle o sene 2 ödül birden kazanmıştır.