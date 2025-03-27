Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’a mı kaptırdı

Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.