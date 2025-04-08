  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk ik ismin biletini kesti. İşte ayrıntılar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Aslan, ezeli rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor'u evinde mağlup eden Fenerbahçe, zirvede puan farkını 3'e indirdi.Aslan, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 3 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

CUESTA KAYIPLARDA

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Carlos Cuesta, bekleneni veremedi.Performansı tartışma konusu olan Kolombiyalı stoper, son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti.Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta penaltıya sebebiyet veren Cuesta, formasını tamamen kaybetti.

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Okan Buruk'tan kesik yiyen Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in arkasında forma şansı bekliyor.

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

OKAN BURUK İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan tek oyuncu Carlos Cuesta değil.Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert de sınıfı geçemedi.

Okan Buruk biletlerini kesti! O iki isim sezon sonunda ayrılıyor

Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek. (Fotomaç)