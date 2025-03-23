Osimhen için çılgın teklif! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen için Aslan kesenin ağzını açtı. Bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Nijeryalı golcü 75 milyon Euro'luk bonservis ücretine rağmen, başta G.Saray olmak üzere Avrupa devlerini peşine taktı. Juventus, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin listesinde yer alan Nijeryalı yıldız golcü oyuncu için Galatasaray'ın bir adım öne çıktığı vurgulandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bonservisi Napoli'de olan Osimhen için sarı-kırmızılılar, 65 milyon Euro'luk bir teklif sundu.