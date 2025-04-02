Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Son dakika haberi... Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Inter'i yenerek yarı finale yükseldi. Maçın ardından U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına taraftarlar tepki gösterdi. İşte detaylar...
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Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı.Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı.