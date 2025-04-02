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Haberler Galeri Sabri Sarıoğlu'na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Sabri Sarıoğlu'na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Son dakika haberi... Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Inter'i yenerek yarı finale yükseldi. Maçın ardından U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına taraftarlar tepki gösterdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı.Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı.

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Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Öte yandan bu sonucun ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SABRİ SARIOĞLU'NA KADRO TEPKİSİ

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.

Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Sabri Sarıoğlu'na en büyük tepki ise Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden geldi.

MİLLİ TAKIM'A 3 FUTBOLCU ALDI

40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı.Çağrılan isimlerden kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

Sarıoğlu ayrıca, Türk futbolu için de büyük önem taşıyan bu mücadeleyi tribünden canlı izlemeyi tercih etmedi.

Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sarıoğlu, bordo mavili takımın Inter zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'u tebrik etti.

Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Sabri Sarıoğlu'nun bu paylaşımı bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

Sabri Sarıoğlu’na Trabzonspor taraftarından eleştiri yağdı

U19 Milli Takım teknik direktörünün böyle önemli bir maçı yerinden izlemeye gitmemesi ve maçın ardından formalite icabı yaptığı tebrik paylaşımı bordo mavili taraftarlarını adeta çileden çıkardı.