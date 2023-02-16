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Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'de gerçekleşen depremler için saygı duruşu düzenlendi
Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'de gerçekleşen depremler için saygı duruşu düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından dünyanın çeşitli yerlerinden ve organizasyonlarından depremzedeler için destek sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de depremden etkilenen vatandaşlar unutulmadı. Salı ve Çarşamba akşamları oynanan son 16 turu maçları öncesinde takımlar ve taraftarlar saygı duruşunda bulunarak Türkiye ve Suriye'ye destek pankartları açıldı.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:10
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:10
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları Salı ve Çarşamba günü akşamları oynandı. Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar müsabakalar başlamadan önce unutulmadı.
7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından 10 ilimiz ve Suriye'de çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Bu vatandaşlar ve depremzedeleri futbol camiası unutmadı. Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde hep birlikte destek mesajı verildi.
Paris Saint Germain - Bayern Münih Müsabakası:
İki takım futbolcuları ve tüm taraflar sessizlik içerisinde depremde hayatını kaybeden vatandaşları 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.
Borussia Dortmund - Chelsea Müsabakası:
Maçtan önce futbolcular omuz omuza saygı duruşunda durdu. Skorbordda ise "biz birlikteyiz Türkiye ve Suriye" mesajı verildi.