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Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'de gerçekleşen depremler için saygı duruşu düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından dünyanın çeşitli yerlerinden ve organizasyonlarından depremzedeler için destek sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de depremden etkilenen vatandaşlar unutulmadı. Salı ve Çarşamba akşamları oynanan son 16 turu maçları öncesinde takımlar ve taraftarlar saygı duruşunda bulunarak Türkiye ve Suriye'ye destek pankartları açıldı.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





