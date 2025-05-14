Sergen Yalçın sürprizi! Süper Lig ekibi harekete geçti
Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörlerinden Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve ismi zaman zaman Beşiktaş ile Fenerbahçe gibi dev kulüplerle anılan Yalçın'ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı belirsizliğini korurken, Süper Lig ekiplerinden birinin Yalçın için harekete geçtiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, taraflar arasında ön görüşmeler başladı bile.
HABER MERKEZİ
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Beşiktaş'ı 2020/2021 sezonunda hem ligde hem kupada şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı bir süredir merak konusu oldu.
Kendisine gelen tekliflere olumlu yanıt vermeyen Yalçın, bu sezonu televizyonda yorumculuk yaparak geçirdi. Son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.Tecrübeli teknik adamın, tekrardan Süper Lig'e ve teknik direktörlük görevine dönebileceği iddia edildi.
İLHAN PALUT'UN KOLTUĞU SALLANIYOR
Karadeniz ekibinde Trabzonspor yenilgisi sonrası eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör İlhan Palut'un koltuğu sallanıyor.
TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALABİLİR
Çaykur Rizespor kadrosunu beğenen isimlerin başında gelen Sergen Yalçın'ın böyle bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceği ifade edildi.
SEZON İÇİNDE BEŞİKTAŞ İSTEDİ
Sezon içinde Beşiktaş'ın da görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla görevi kabul etmemek durumunda kalmıştı.
ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILDI
Deneyimli teknik adamın adı, sık sık Fenerbahçe'yle de anılmış ve sarı-lacivertli takımda göreve gelebileceği iddia edilmişti.
ANTALYASPOR'DA 23 MAÇA ÇIKTI
Son olarak Antalyaspor ile 23 maça çıkan, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş kariyerinde bir Süper Lig, bir de Türkiye Kupası olmak üzere iki kupa kazandı.