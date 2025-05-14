Sergen Yalçın sürprizi! Süper Lig ekibi harekete geçti

ANTALYASPOR'DA 23 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Antalyaspor ile 23 maça çıkan, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş kariyerinde bir Süper Lig, bir de Türkiye Kupası olmak üzere iki kupa kazandı.