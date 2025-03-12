SON DAKİKA: Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'den 'U' dönüşü! 'Maçı kazansınlar istifa ederim' demişti, 24 saatte değişti
Son dakika haberi: Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, istifa kararından bir gün içinde 'U' dönüşü yaptı. Futbolcuların maçı kazanması halinde istifa edeceğini deklare eden Ergil, 'Risk budur' diyerek çıkış yapmıştı. Denizlispor'un maçı kazanmasının ardından görevi bıraktığını açıklayan Ergil, 24 saatte çark ederek kararını değiştirdi. Futbolcuların, Ergil'in kararına nasıl yaklaşacağı merak konusu.
SEBAHATTİN ALP
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Denizlispor'da istifa eden Erhan Ergil 24 saat geçmeden karar değiştirdi. Geçen haftaki maçtan önce sonuca göre istifa edeceğini açıklayıp 'Risk budur' diye futbolculara meydan okuyan ve takımın kazanmasının ardından görevi bırakan Ergil 1 gün bile dayanamadı.
Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, koltuktan ayrılığa 24 saat dayanamadı. Daha önce sosyal medyadan maçın sonucuna göre istifa edeceğini açıklayıp 'Risk budur' diye futbolculara açıkça meydan okuyan Ergil çark etti ve istifasının futbolcularla restleşmesinden kaynaklanmadığını, basının olayı magazinselleştirdiğini söylemesi şaşkınlık yarattı. Açıklamalarıyla şaşırtan Ergil'in geri dönmesiyle, futbolcuların nasıl tavır alacakları da merak ediliyor. Son dönemde yaşadığı yoğunluk ve duygusal baskılar nedeniyle istifa kararı aldığını belirten Ergil bunun takımın sportif durumuyla ilgili olmadığını iddia ederek, bu süreçte taraftarların desteğini hissettiklerini söyledi.
'GÜÇLÜ MESAJLAR ALDIK'
Ergil, yönetimdeki arkadaşları ve kentin önde gelen isimlerinin de göreve devam etmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu açıkladı. Bu süreçte uzun süredir bekledikleri desteğin geleceğine dair güçlü mesajlar aldıklarını belirten Ergil, "Arkamda büyük bir güç hissettim. Akil insan olarak görebileceğimiz kişiler, uzun zamandır beklediğimiz desteğin geleceğini, bir bildikleri olduğunu söyleyerek göreve devam etmemi istediler" dedi. Bu gelişmeler sonrasında istifadan döndüğünü açıklayan Ergil, sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini ancak güvenilir bir isim bulunması halinde görevi devretmeye hazır olduğunu da ekledi. Camiadan özür dileyen Ergil, "Mesele memleket meselesidir, mesele ligde kalma mücadelesidir" diye konuştu.
İDMAN YURDU İLE İPLER TAMAMEN KOPTU
Denizlispor ile Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta lider olup 3'üncü Lig'e koşan Denizli İdman Yurdu arasında kriz çıktı. Yeşil-siyahlılar, Denizli İdman Yurdu cephesinden Altyapı Koordinatörü Behçet Arım'a yönelik sözlü saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu ve bu olayın ardından Denizli ekibinin tesislerini kullanamayacağını açıkladı. İki kulüp arasında oynanan akademi maçının sonrasında patlak veren tartışmanın ilişkileri kopma noktasına getirdiği öğrenildi.