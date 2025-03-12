'GÜÇLÜ MESAJLAR ALDIK'

Ergil, yönetimdeki arkadaşları ve kentin önde gelen isimlerinin de göreve devam etmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu açıkladı. Bu süreçte uzun süredir bekledikleri desteğin geleceğine dair güçlü mesajlar aldıklarını belirten Ergil, "Arkamda büyük bir güç hissettim. Akil insan olarak görebileceğimiz kişiler, uzun zamandır beklediğimiz desteğin geleceğini, bir bildikleri olduğunu söyleyerek göreve devam etmemi istediler" dedi. Bu gelişmeler sonrasında istifadan döndüğünü açıklayan Ergil, sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini ancak güvenilir bir isim bulunması halinde görevi devretmeye hazır olduğunu da ekledi. Camiadan özür dileyen Ergil, "Mesele memleket meselesidir, mesele ligde kalma mücadelesidir" diye konuştu.