GELECEK YANIT BEKLENİYOR

Yönetimin bilgisine sunulan yazıya göre, bazı kuralların hayata geçirilmesinin istendiği öne sürüldü. Futbolcuların antrenmanda ve tesislerde, sorumlu yönetici haricinde, diğer yöneticilerin takım ile muhatap olmamasını talep ettikleri maç sonları da soyunma odasına girilmemesini istedikleri öğrenildi. Maç başı alacakların bir an önce ödenmesini talep eden yeşilsiyahlılar, galibiyette 25 bin TL, beraberlik halinde 15 bin TL prim verilmesini istedi. Oyuncuların son olarak otobüste Futbol Şube Başkanı haricinde yönetimden kimseyi istemediği de öne sürüldü. Futbolcuların bu taleplerini yönetime ilettiği öğrenilirken, kurmayların nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.