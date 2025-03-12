Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı, önceki hafta Samsun karşılaşmasında 57. dakikada oyuna girmiş ve geri dönüşüyle taraftarın alkışını almıştı. Buna rağmen son olarak Sivas karşılaşmasında adı sakatlık listesinde geçen ve deplasmana götürülmeyen yıldız golcünün durumuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. Sarı-kırmızılı camiada ise bu gel-gitler sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.