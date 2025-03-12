SON DAKİKA: Göztepe'de kriz! Yıldız oyuncu zorlu deplasman öncesi kadroya alınmadı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de flaş bir sezon geçiren Göztepe'de Romulo krizi yaşanıyor. Takımın gözde isimlerinden olan Romulo, Feyenoord'dan teklif almış, Göztepe bu teklifi kabul etmemişti. Romulo'nun bu duruma tepki gösterdiği ve keyifsiz olduğu belirtiliyor.
DOĞANCAN BİNGÖL
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Trendyol Süper Lig'de son 6 haftada sadece 2 puan kazanabilen Göztepe'de Romulo Cardoso bilmecesi yaşanıyor. Geçen sene takıma Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla transfer edilen 23 yaşındaki golcü oyuncunun durumu merak konusu oldu.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı, önceki hafta Samsun karşılaşmasında 57. dakikada oyuna girmiş ve geri dönüşüyle taraftarın alkışını almıştı. Buna rağmen son olarak Sivas karşılaşmasında adı sakatlık listesinde geçen ve deplasmana götürülmeyen yıldız golcünün durumuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. Sarı-kırmızılı camiada ise bu gel-gitler sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
FEYENOORD KAFA KARIŞTIRDI
Performansıyla ara transfer döneminde birçok takımın listesine giren Romulo'ya en ciddi teklif Hollanda ekibi Feyenoord'tan gelmişti. Hollanda ekibinin teklifine sıcak yaklaşan Sambacının, kulübün transfer onay vermemesi nedeniyle tadının kaçtığı iddia edildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı, önceki hafta Samsun karşılaşmasında 57. dakikada oyuna girmiş ve geri dönüşüyle taraftarın alkışını almıştı. Buna rağmen son olarak Sivas karşılaşmasında adı sakatlık listesinde geçen ve deplasmana götürülmeyen yıldız golcünün durumuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. Sarı-kırmızılı camiada ise bu gel-gitler sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
Brezilyalı oyuncunun yönetim ile ısrarla görüşüp transfer olmak istediği ancak yönetimin bu teklife sıcak yaklaşmadığı gelen bilgiler arasında. Göz-Göz'ün yaklaşık 1.5 senelik iç saha yenilmezlik serisinin son bulduğu Alanyaspor maçında genç santrfor Romulo sakatlık yaşarken yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız ismin bu hafta sonu İzmir'de oynanacak olan Eyüpspor mücadelesinde kadroda olup olmayacağı ise merak ediliyor.
TARAFTARLARDAN ROMULO YORUMLARI
- ROMULO'YU kime sattıysanız hayırlısı olsun. Bu taraftarın sabrını sınamayın.
- HOCAM Romulo Cardoso nerede, lütfen bir açıklama yapın.
- İDDİA ediyorum. Romulo sakat falan değil.
- ÇOK değişik şeyler oluyor. Geçen hafta oynayan Romulo şimdi kadroda değil.
- ROMULO madem hazır değildi, neden geçen hafta oynattınız? Biri açıklama yapabilir mi?