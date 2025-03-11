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Haberler Galeri SON DAKİKA: Karşıyaka'da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...

SON DAKİKA: Karşıyaka'da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...

Türkiye'de basketbolun lokomotif kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka şu sıralar zor günler geçiriyor. Finansal olarak bir türlü toparlayamayan, sponsor da bulamayan Karşıyaka 50 yıl sonra ilk kez Basketbol Süper Ligi'ne veda edebilir. Kritik son haftaya girilirken düşme hattı deyim yerindeyse alev almış durumda...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: Karşıyaka’da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...

Karşıyaka futbolun ardından basketbolda da zor günler geçiriyor. Türk basketbolunun en önemli kulüpleri arasında gösterilen Karşıyaka'da finansal batak giderek derinleşti. Sponsor da bulunamayan kulüpte ayrılıklar peş peşe gelirken, düşme riski giderek arttı.

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SON DAKİKA: Karşıyaka’da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...

KARŞIYAKA'DA BÜYÜK KRİZ

Karşıyaka Basketbol Kulübü, ekonomik zorlukları bir türlü aşamadı. Sponsor krizi giderek derinleşirken, maaşlarını alamayan oyuncular tek tek ayrıldı. Türk basketbolunun önemli koçlarından olan Ufuk Sarıca'nın ayrılığı ile sarsılan Karşıyaka'da, McCollum, Webb, Russell, Boutsiele, Jefferson, McDermott ve kaptan Kenan Sipahi de takımdan ayrıldı. Karşıyaka'nın borçları nedeniyle transfer tahtası kapatılırken, en az 4 milyon TL ödeme yapılmaması halinde lisansların iptali de sözkonusu...

SON DAKİKA: Karşıyaka’da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...

DÜŞME HATTI ALEV ALDI

Son 10 haftaya girilirken, 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka'yı zorlu günler bekliyor.

Düşme hattı şöyle sıralandı:

Karşıyaka: 8 galibiyet

Büyükçekmece: 8 galibiyet

Darüşşafaka: 7 galibiyet

Manisa Basket: 6 galibiyet

Merkezefendi Belediyesi Basket: 5 galibiyet

Yalovaspor: 4 galibiyet

SON DAKİKA: Karşıyaka’da büyük kriz! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir...