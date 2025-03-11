KARŞIYAKA'DA BÜYÜK KRİZ

Karşıyaka Basketbol Kulübü, ekonomik zorlukları bir türlü aşamadı. Sponsor krizi giderek derinleşirken, maaşlarını alamayan oyuncular tek tek ayrıldı. Türk basketbolunun önemli koçlarından olan Ufuk Sarıca'nın ayrılığı ile sarsılan Karşıyaka'da, McCollum, Webb, Russell, Boutsiele, Jefferson, McDermott ve kaptan Kenan Sipahi de takımdan ayrıldı. Karşıyaka'nın borçları nedeniyle transfer tahtası kapatılırken, en az 4 milyon TL ödeme yapılmaması halinde lisansların iptali de sözkonusu...