Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

Son dakika... Kim Min Jae'nin transfer zamanı belli oldu mu? Kim Min Jae Napoli ile transfer görüşmelerine başladı mı? Kim Min Jae'nin bonservis bedeli belli oldu mu? Fenerbahçe, Kim Min Jae transferi için Napoli ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi ve transferin maddi detayları da paylaşıldı. Fenerbahçe, Kim Min Jae transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını ve anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Resmi açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.