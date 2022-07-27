Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

KIM MIN JAE'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.