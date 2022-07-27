  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Son dakika: Kim Min Jae'nin bonservis bedeli KAP'a bildirildi!

Son dakika: Kim Min Jae'nin bonservis bedeli KAP'a bildirildi!

Son dakika... Kim Min Jae'nin transfer zamanı belli oldu mu? Kim Min Jae Napoli ile transfer görüşmelerine başladı mı? Kim Min Jae'nin bonservis bedeli belli oldu mu? Fenerbahçe, Kim Min Jae transferi için Napoli ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi ve transferin maddi detayları da paylaşıldı. Fenerbahçe, Kim Min Jae transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını ve anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Resmi açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:58 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:24
Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

18 MİLYON EURO BONSERVİS VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyanlar transfere ilişkin detayları günler önceden paylaşmıştı. Haberde, Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun kendisine 2.5 milyon Euro maaş verileceği belirtilmişti.

Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya'nın Napoli Kulübü'ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

KIM MIN JAE'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.

Son dakika: Kim Min Jae’nin bonservis bedeli KAP’a bildirildi!

1 SEZONDA 18 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Kim Min Jae'nin İstanbul macerası yalnızca bir sezon sürdü. Sarı lacivertliler Min Jae transferi için Napoli'nin teklifini kabul etti ve taraflar 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçen Min Jae'nin bugün sözleşmeyi imzaladı.

  • SON DAKİKA