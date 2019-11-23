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Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

Süper Lig'de gol krallığı yarışına yabancı oyuncular damga vurdu. Jahovic ile Cisse'nin zirvede yer aldığı listenin ilk 14 sırasında yerli oyuncu yok. Gol krallığında zirve yarışı veren yabancı golcüler 13 haftada 77 gole imza attı

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:49
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

Yabancılar cenneti Süper Lig'de ilk 11 haftaya yabancı golcüler damga vurdu. Ligde geride kalan 11 hafta sonunda gol yollarında ilginç veriler ortaya çıktı. Yerli oyuncuların geride kaldığı listede ilk 14'ü yabancı futbolculardan oluştu.

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Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

SON KRAL DİAGNE

Geçen sezon Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ve bu sezon başında da Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne 30 golle gol kralı olurken onu Çaykur Rizespor'da forma giyen şimdiki Fenerbahçeli Vedat Muriç 17, Alanyasporlu Papiss Cisse ile Beşiktaşlı Burak Yılmaz da 16'şar golle takip etmişti.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

BURAK YILMAZ BU SEZON VASAT

Ligde son 6 yıldır gol krallığı yarışında ilk sırayı yabancı oyuncular alırken, 2012-2013 sezonunda 24 gol atan Burak Yılmaz, bu alanda zirvede yer alan son Türk futbolcu oldu. Bu sezona sakatlıklar nedeniyle pek de iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaşlı Burak Yılmaz 3 golde kaldı. Son 10 yılda krallık tacı takan oyuncuların maç başına attığı goller incelendiğinde Diagne 1.3 gol ortalaması ile birinci Burak Yılmaz ise 0.97'lik gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

KRAL KİM OLACAK?

ADIS JAHOVİC (MALATYA) 9 GOL

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

PAPISS CİSSE (ALANYA) 9 GOL

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