Süper Lig’de 2019-2020 sezonu gol kralı kim olacak?

BURAK YILMAZ BU SEZON VASAT



Ligde son 6 yıldır gol krallığı yarışında ilk sırayı yabancı oyuncular alırken, 2012-2013 sezonunda 24 gol atan Burak Yılmaz, bu alanda zirvede yer alan son Türk futbolcu oldu. Bu sezona sakatlıklar nedeniyle pek de iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaşlı Burak Yılmaz 3 golde kaldı. Son 10 yılda krallık tacı takan oyuncuların maç başına attığı goller incelendiğinde Diagne 1.3 gol ortalaması ile birinci Burak Yılmaz ise 0.97'lik gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor.