Süper Lig'in en değerli 15 yıldızı açıklandı! Zirvede kim var? İşte milyon euro'luk liste!

Süper Lig'de forma giyen en pahalı futbolcular belli oldu. Transfer değerleriyle dudak uçuklatan yıldızların yer aldığı listede sürpriz isimler de dikkat çekiyor. İşte milyon euro'luk kadroda zirve yarışı ve en değerli 15 futbolcu…

Süper Lig'de, oyuncuların piyasa değerleri merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa ile rekabet eden yıldız isimlerin yer aldığı ligde, en değerli futbolcular listesi futbolseverleri heyecanlandırdı. Takımların kadro yapılanmasından transfer stratejilerine kadar birçok detayı gözler önüne seren bu liste, hem zirvedeki isimleri hem de yükselişte olan yıldızları ortaya koyuyor. İşte Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu…

15- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro

14- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon euro

13- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro

12- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon euro

11- Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | 18 milyon euro

10- Edson Alvarez | Fenerbahçe | 18 milyon euro

9- Leroy Sane | Galatasaray | 22 milyon euro

8- Gabriel Sara | Galatasaray | 22 milyon euro

7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro

6- Noa Lang | Galatasaray | 25 milyon euro

5- Wilfried Singo | Galatasaray | 25 milyon euro

4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro

2- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon euro

1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon euro