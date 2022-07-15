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Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

Türk futbolunun önde gelen köklü kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptıkıları paylaşımlarla kanının son damlasına kadar vatanı koruyan tüm şehit ve gazileri andı. İşte o göz dolduran paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





