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Haberler Galeri Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

Türk futbolunun önde gelen köklü kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptıkıları paylaşımlarla kanının son damlasına kadar vatanı koruyan tüm şehit ve gazileri andı. İşte o göz dolduran paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:18
Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

TRABZONSPOR

15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz.

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Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

BEŞİKTAŞ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

FENERBAHÇE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

GALATASARAY

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Türk futbolundan vefalı hareket: İşte duygulandıran 15 Temmuz paylaşımları...

GÖZTEPE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.

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