Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay’ın vefatının 33. yılı

"BABA GÜNDÜZ" GALATASARAY'A GETİRDİ

Metin Oktay, 1955 yılında "Baba Gündüz" lakaplı Gündüz Kılıç'ın vesilesiyle Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray için yeni yetenekler arayan Gündüz Kılıç, İzmir'de Metin Oktay'ı keşfetti. İstanbul'a döndükten sonra sarı-kırmızılı idarecilere "Kulübü satın, Metin'i alın." diyerek Metin Oktay'ı ne kadar önemsediğini gösterdi.

Baba Gündüz, genç futbolcuyu Chevrolet marka bir otomobil karşılığında 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı. Galatasaray formasıyla ilk kez (28 Ağustos 1955) Beyoğluspor'a karşı oynayan Oktay, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE AĞLARI YIRTTI

Metin Oktay, Fenerbahçe ile yapılan derbide Türk futbol tarihine geçti.

Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki gruba ayrılarak düzenlendi. Kırmızı Grubu Galatasaray, Beyaz Grubu ise Fenerbahçe lider olarak tamamladı. İki lider takım arasındaki final maçları ise ilk sezonun şampiyonunu belirlemek için Dolmabahçe'de oynandı.

Metin Oktay, 10 Haziran 1959'da yapılan maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli Naci Erdem'i geçtikten sonra sert bir vuruşla topu "Manda" lakaplı Özcan Arkoç'un koruduğu kaleye gönderdi.

Top ağları delerek dışarı çıkarken, maçın Yugoslav hakemi Markoviç önce aut kararı verdi. Ağlar kontrol edildikten sonra topun ağları delerek dışarı çıktığı anlaşıldı. 10 Haziran 1959 günü "Ağları delen golün atıldığı gün" olarak tarihe geçti.

EŞİNE RAĞMEN GALATASARAY'I SEÇTİ

Metin Oktay, 29 Ocak 1959'da İzmir'de İzmirspor Kulübü Başkanı'nın kızı Oya Sarı ile evlendi.

Hayatını Oya Sarı ile birleştirmesinin ardından Metin Oktay, İzmirspor'dan oldukça yüksek bir ücretle transfer teklifi aldı. Eşinin İzmir'e dönmesini isteyen Oya Sarı, transfer teklifini reddeden Metin Oktay'a "Ben mi Galatasaray mı?" diye sordu. Ancak Metin Oktay eşine, "Galatasaray, o daha vefalı." yanıtını verdi.

İzmirspor'un o gün için büyük bir tutar olan 30 bin liralık transfer teklifini reddeden "Taçsız Kral", çok sevdiği kulübünde kaldı.