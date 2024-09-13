Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay’ın vefatının 33. yılı

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Metin Oktay, yaklaşık 15 yıl süren futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı.
Oktay, 4'ü Genç Milli Takım olmak üzere 40 kez ay-yıldızlı formayı giydi. A Milli Takım'da 7 kez kaptanlık yapan unutulmaz futbolcu, toplam 17 gol attı.
Metin Oktay, futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve lig tarihinde 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekor 1988 yılında Tanju Çolak tarafından kırıldı. Ayrıca, 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırdı. Bu rekor da 1987-1988 sezonunda 39 golle yine bir başka Galatasaraylı Tanju Çolak tarafından geçildi.
Metin Oktay, 26 maçta attığı 38 golle, maç başına 1,4 gol ortalaması yakaladı. Bu rekor, günümüzde henüz kırılamadı.
Derbi maçlardaki performansıyla Türk futbol tarihinde iz bırakan Metin Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a da 13 gol attı.
Metin Oktay, sarı-kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
55 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Metin Oktay, 55 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında vefat etti.
"Taçsız Kral", futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-1970 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonu teknik direktör değişikliğine gidilince, görevinden ayrıldı.
Oktay, 1972-1973 sezonu başında, bu kez Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperovic'in görevden ayrılmasıyla Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Metin Oktay, 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü.
Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yapan "Taçsız Kral", 13 Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.
Metin Oktay'ın adı, vefatı sonrası Galatasaray'ın Florya'daki tesislerine verildi.