Türk sporunun 'Siyah İncisi' Vahap Özaltay, vefatının 55. yılında anılıyor

Siyahi olması nedeniyle "Siyah İnci" lakabıyla anılan Vahap Özaltay, bazı kaynaklara göre 1907 yılında Beyrut'ta, bazı kaynaklara göre ise 1909 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle önce İzmir'e, ardından da Aydın'a yerleşti. 1919'da Yunan işgali nedeniyle Kastamonu'ya göç etmek zorunda kalan aile, 1922 yılında yeniden İzmir'e döndü.

Özaltay, İzmir'e yerleştiği ilk yıllarda önce atletizme merak sardı. Hız koşularında elde ettiği başarılarla dikkati çeken Özaltay, futbolda da emin adımlarla ilerledi. 16 yaşında futbol kulübü "İzmir Sultanisi" forması giyen Özaltay, daha sonra ise özdeşleşeceği Altay takımına katıldı.