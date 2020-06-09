Türk sporunun 'Siyah İncisi' Vahap Özaltay, vefatının 55. yılında anılıyor

GALATASARAY'I YENDİKLERİ MAÇTA GOL ATTI
Başarılı futbolcu, Fransa'da getirilen yabancı oyuncu kısıtlamasının ardından bu ülkenin uyruğuna geçmek istemeyince, yeniden memleketinin yolunu tuttu ve Altay'a döndü.
Özaltay, bu dönemde 7 Nisan 1940 tarihinde Altay'ın ilk yarıda 4-0 geriye düştüğü ancak 5-4 kazandığı Galatasaray maçında adını tarihe yazdırdı.
Bu maçta galibiyet golü dahil meşin yuvarlağı 4 kez filelere göndermeyi başaran Vahap Özaltay, unutulmayacak bir performansa imza attı.. Söz konusu karşılaşmada İzmir ekibinin diğer golünü ise başarılı forvetin kardeşi Saim Özaltay kaydetti.
Futbolculuğunun ardından yeşil sahalardan kopmayıp teknik direktörlük yapan ve "Futbol Nasıl Oynanır" kitabını yazan Özaltay, antrenör olarak 1954'te Ordu Milli Takım ile "Ordulararası Dünya Şampiyonu" olmayı başardı.