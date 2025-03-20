UEFA’da dev fiyasko

ALTI KEZ ELEMELERİ GEÇMEYİ BAŞARAMADILAR

"DÖRT büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi. Galatasaray 2021-22 ve 2024- 25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğdi. "Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

EN İYİ DERECE FENERBAHÇE'DEN

FAHİŞ transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1'er sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Şampiyonlar Ligi'ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde de son 16 turundan öteye geçemedi. Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yarı final oynadı.