Haberler
Galeri
Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı
Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı
Kemal Sunal ile birlikte oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan oyuncu yeniden gündeme geldi. Sakar Şakir filminde alkolik rolüyle hafızalara kazınan Marmara Kazım karakterine can veren oyuncu Macit Flordun'un oğlu da meğer çok ünlüymüş. ATV'nin geçtiğimiz zamanlarda reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yıldız oyuncu bakın kimmiş! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 09:57
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 10:18
Ünlü oyuncu Macit Flordun bir zamanlar Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı...
Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan Marmara Kazım rolüne can veren oyuncu hafızalara kazınmıştı.
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Marmara Kazım rolüne hayat veren usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış...
Kariyeri boyunca sayısız yapımda rol alan Macit Flordun, 1996 yılında hayata gözlerini yumdu. Macit Flordun'un oğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.
Macit Flordun'un oğlu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan ünlü oyuncu Tardu Flordun olduğunu görenler şoke oldu.