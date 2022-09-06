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Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Kemal Sunal ile birlikte oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan oyuncu yeniden gündeme geldi. Sakar Şakir filminde alkolik rolüyle hafızalara kazınan Marmara Kazım karakterine can veren oyuncu Macit Flordun'un oğlu da meğer çok ünlüymüş. ATV'nin geçtiğimiz zamanlarda reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yıldız oyuncu bakın kimmiş! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 09:57 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





