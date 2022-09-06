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Haberler Galeri Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Kemal Sunal ile birlikte oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan oyuncu yeniden gündeme geldi. Sakar Şakir filminde alkolik rolüyle hafızalara kazınan Marmara Kazım karakterine can veren oyuncu Macit Flordun'un oğlu da meğer çok ünlüymüş. ATV'nin geçtiğimiz zamanlarda reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yıldız oyuncu bakın kimmiş! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 09:57 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 10:18
Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı çıktı

Ünlü oyuncu Macit Flordun bir zamanlar Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmıştı...

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Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı çıktı

Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan Marmara Kazım rolüne can veren oyuncu hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Marmara Kazım rolüne hayat veren usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış...

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı çıktı

Kariyeri boyunca sayısız yapımda rol alan Macit Flordun, 1996 yılında hayata gözlerini yumdu. Macit Flordun'un oğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırmıştı! Oğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı çıktı

Macit Flordun'un oğlu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan ünlü oyuncu Tardu Flordun olduğunu görenler şoke oldu.

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