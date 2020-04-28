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Haberler Galeri Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı

Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası gruplar halinde saha çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 18:37 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 18:38
Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların, belirlenen kurallara göre gruplar halinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dayanıklılık ve pas idmanı yaptığı belirtildi

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Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı

Teknik direktör Bülten Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi koruyarak dörderli şekilde idman gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı

Çok sıkı bir program hazırladıklarını vurgulayan Uygun, "Bu süreçte bütün önlemlerimizi aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Yoğun bir program oyuncuları bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında çok fark bulunuyor. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız. Oyuncu ve teknik ekip sürekli sağlık taramasından geçti." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı
Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı
Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı
Yukatel Denizlispor saha antrenmanlarna başladı
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