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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 3. tur heyecanı yarın başlıyor. 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak ve Aspor ekranlarında yayınlanacak olan 3. tur, 7 karşılaşmayla başlayacak. Peki ZTK maçları saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta başlayacak? İşte kupada 3. tur maçlarının programı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Birbirinden zorlu karşılaşmaların yer alacağı mücadelelerin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki ZTK 3. tur maçları saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak ve Aspor ekranlarında yayınlanacak olan müsabakalar için heyecan dorukta.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak maçların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...

31 EKİM SALI

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe Stadyumu)

14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...

1 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Şehir)

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte program...

1 KASIM ÇARŞAMBA

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-Aliağa (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

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