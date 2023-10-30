Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak ve Aspor ekranlarında yayınlanacak olan müsabakalar için heyecan dorukta.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak maçların programı şöyle: