Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

1 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)
14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)
14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Şehir)
14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)
14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)
14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)