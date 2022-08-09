Apple iPhone kullanıcılarını sevindirecek özellikle geldi

Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik iPhone 16 ile geri geliyor. iOS Beta 5. sürümü ile uzun süre önce kaldırılan özellik yeniden telefonlara gelmeye hazırlanıyor. Eylül ayında lansmanı yapılacak olan iPhone 14 ile birlikte İOS 16 sürümü de tanıtılacak. İşte Apple'ın geri getireceği o özellik...