Apple iPhone kullanıcılarını sevindirecek özellikle geldi
Apple yaptığı İOS 16 Beta 5 güncellemesi ile kullanıcılarının severek kullandığı eski sürümdeki özelliği geri getirdi. İşte bir süredir beklenen özellik ve İOS 16 Beta 5 güncellemesindeki yenilikler...
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Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik iPhone 16 ile geri geliyor. iOS Beta 5. sürümü ile uzun süre önce kaldırılan özellik yeniden telefonlara gelmeye hazırlanıyor. Eylül ayında lansmanı yapılacak olan iPhone 14 ile birlikte İOS 16 sürümü de tanıtılacak. İşte Apple'ın geri getireceği o özellik...
iOS 16'nın son beta sürümü ile birlikte pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarından etkinleştirilebilecek.
Firma yeni sürüme anlaşıldığı gibi rakamsal bir pil göstergesi de ekleyecek. Böylece kullanıcılar kalan şarj miktarını tamı tamına öğrenebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte rakamlar seviye direkt olarak gösterilecek.
iOS 15'de dahil olmak üzere önceki iOS sürümlerinde, kullanıcılar Kontrol Merkezini kaydırmadığı sürece pil seviyesini sadece görselli bir şekilde temsilini görebilirken pil yüzdesini herhangi bir şekilde göremiyordu.
IPHONE PİL YÜZDESİ NASIL AÇILIR?
iOS 16 Beta yüklediyseniz, tek yapmanız gereken Ayarlar >Pil yolunu takip etmek ve Pil Yüzdesi seçeneğini aktif hale getirmek.
Artık ekranın sağ üst tarafındaki pil simgesinin içinde, pil yüzdesini de göreceksiniz.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.
Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.
IPHONE 14 NE KADAR OLACAK?
iPhone 14 tahmini fiyatlar şu şekilde olması bekleniyor:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
İPHONE 14 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
iPhone 14 ve 14 Max için siyah, kırmızı, beyaz, mor ve mavi renkleri; iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max için altın, grafit, mor ve gümüş renklerde geleceği söylentiler arasında.
İPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.