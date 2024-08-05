Instagram için VPN kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınabilir

Özellikle bazı ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN uygulamaları, kullanıcıların şifrelerini ve diğer hassas bilgilerini çalabilir. Bu uygulamalar, internet trafiğinizi izleyerek ve kaydederek, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir. Özellikle ücretsiz VPN hizmetleri, gelir elde etmek için kullanıcı verilerini toplama ve satma yoluna gidebilirler. Nitekim kullanıcıların bazıları bu tehditlerle karşı karşıya kaldığını sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarda aktarmaktadır.'' ifadelerini kullandı.