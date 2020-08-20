Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Instagram platforma QR kod özelliğini entegre etti. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...