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Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Instagram platforma QR kod özelliğini entegre etti. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:53
Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni özelliği ile gündemde.

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Instagram, QR kod üzerinden Instagram hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu.
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Özellikle işletme hesapları için geliştirilen özellik sayesinde şirketler reklam panolarında QR koda yer vererek kullanıcılara ulaşabilecek.
Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Instagram QR kod özelliğini kullanmak için atmanız gereken adımlar ise şöyle...

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

1- Instagram profil sayfanıza gelin.

2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun.

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