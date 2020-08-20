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Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler
Instagram platforma QR kod özelliğini entegre etti. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:51Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:53
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni özelliği ile gündemde.