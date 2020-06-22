İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

ANA EKRAN İÇİN YENİ LİSTE GÖRÜNÜMÜ SEÇENEĞİ

iOS 14 ile birlikte, iPhone'da yüklü tüm uygulamalar ana ekrana eklenecek bir sayfada liste halinde sıralanacak. İşlevselliği artırmaya yönelik olan bu özellik sayesinde, bütün yüklü uygulamaları tek bakışta görebilmek mümkün

Bu özelliğin güzel tarafı ise listedeki uygulamaları filtreleyerek, ihtiyaca uygun bir şekilde ekranda sıralatabilmek mümkün. Örneğin; şu anda okunmamış bildirimleri olan tüm uygulamaları görecek şekilde uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

Son olarak yeni liste görünümü, günün saatine ve konuma göre hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğinizi önermek için Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerecektir. Örneğin liste görünümü, spor salonuna geldiğinizde müzik uygulamasını açmanızı önerebilir.