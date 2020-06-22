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Haberler Galeri İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

Apple, bu akşam WWDC 2020'de Iphone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14'ü tanıtacak.Peki yeni nesil işletim sistemi ile Iphone telefonlarda neler değişecek? Hangi iPhone'lar iOS 14 güncellemesini alacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:24 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:38
İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

ANA EKRAN İÇİN YENİ LİSTE GÖRÜNÜMÜ SEÇENEĞİ

iOS 14 ile birlikte, iPhone'da yüklü tüm uygulamalar ana ekrana eklenecek bir sayfada liste halinde sıralanacak. İşlevselliği artırmaya yönelik olan bu özellik sayesinde, bütün yüklü uygulamaları tek bakışta görebilmek mümkün

Bu özelliğin güzel tarafı ise listedeki uygulamaları filtreleyerek, ihtiyaca uygun bir şekilde ekranda sıralatabilmek mümkün. Örneğin; şu anda okunmamış bildirimleri olan tüm uygulamaları görecek şekilde uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

Son olarak yeni liste görünümü, günün saatine ve konuma göre hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğinizi önermek için Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerecektir. Örneğin liste görünümü, spor salonuna geldiğinizde müzik uygulamasını açmanızı önerebilir.

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İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

ANA EKRAN WİDGETLARI

iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor.

Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişecek ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da boy göstermeye başlayacak.

İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

ÜÇÜNCÜ TARAF DUVAR KAĞIDI UYGULAMALARININ DUVAR KAĞIDI PAKETLERİ İÇİN DESTEK

iOS 14 ile birlikte duvar kağıtları daha iyi kategorize edilecek. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların ayarlar menüsündeki duvar kağıdı seçeneğiyle doğrudan entegre olmasına izin verilecek. Bu sayede üçüncü parti duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı koleksiyonları, doğrudan duvar kağıdı ayarları menüsünde gösterilecek.

İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

GELİŞMİŞ ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ
"Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir aygıt haline getirmek için yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor.

Öyle ki sistem genelinde keşfedilen kodlara göre yangın alarmları, sirenler, kapı zilleri ve ağlayan bebek sesi gibi önem arz eden sesler iPhone'lar tarafından tespit edilip, işitme engelli kullanıcılar için çeşitli haptiklere(dokunsal algı) dönüştürülecek.

İOS 14'ün özellikleri neler? Iphone'da neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

YENİ ÇOKLU GÖREV PENCERESİ TASARIMI

iPad'lerde olduğu gibi bir çoklu görev penceresi tasarımıyla geleceği iddia edilen iOS 14, arka planda çalışan daha çok uygulamayı tek ekranda gösterebiliyor. Aynı anda dört uygulamayı ekranda gösterebilen yeni multitasking tasarımında uygulamaları aşağıdan yukarıya sürükleyerek kapatabilmek mümkün.

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