Haberler
Galeri
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) Lisesi öğrencileri, ulaşımda kullanılan araçların karbon salınımını azaltmak amacıyla alternatif ve temiz enerji ile çalışarak çevreye duyarlı otomobil üretmek için çalışma başlattı. 9 ay süren çalışmanın ardından otomobil tasarımını hayata geçirdiler. Otomobili yerinde inceleyen sanayiciler, araçta seri üretime geçilmesini hedefliyor.
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 16:41
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 17:11
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba aracı TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Manisa'da lise öğrencilerinin ürettiği, ortalama 60 kilometre hızla 200 kilometre yol yapabilen, TÜBİTAK'ın yarışmasında ise 'görsel tasarım' ödülü verilen elektrikli otomobilin seri üretimi için sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler başladı.
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba aracı TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Sanayicilerin yakından ilgilendiği araçta seri üretime geçilmesi hedeflenirken, öğrenciler de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba aracı TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) Lisesi öğrencileri, ulaşımda kullanılan araçların karbon salınımını azaltmak amacıyla alternatif ve temiz enerji ile çalışarak çevreye duyarlı otomobil üretmek için çalışma başlattı.
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba aracı TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
12 öğrenci ve 8 öğretmen, 9 aylık çalışmanın ardından tasarladıkları otomobili üretti. Tüm parçaların öğrenciler tarafından üretildiği tamamen yerli otomobile, TÜBİTAK tarafından Kocaeli'deki 'TOSFED Körfez Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'Teknofest 2022 Görsel Tasarım' ödülü verildi.
Liselilerin tasarladığı elektrikli araba aracı TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!
Sanayi kuruluşları, 'görsel tasarım' kategorisi şampiyonu elektrikli otomobili incelemek için okula gelmeye başladı. Otomobili yerinde inceleyen sanayiciler, araçta seri üretime geçilmesini hedefliyor.