Haberler Galeri Liselilerin tasarladığı elektrikli araba TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!

Liselilerin tasarladığı elektrikli araba TÜBİTAK'tan "görsel tasarım" ödülü aldı!

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) Lisesi öğrencileri, ulaşımda kullanılan araçların karbon salınımını azaltmak amacıyla alternatif ve temiz enerji ile çalışarak çevreye duyarlı otomobil üretmek için çalışma başlattı. 9 ay süren çalışmanın ardından otomobil tasarımını hayata geçirdiler. Otomobili yerinde inceleyen sanayiciler, araçta seri üretime geçilmesini hedefliyor.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





