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Haberler Galeri Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Hemen herkesin evinde bulunan soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıradışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:13
Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı.

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Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor. Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor.

Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Peki bu nasıl gerçekleşebilir?

Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor.

Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip.

Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.

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