Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü
Hemen herkesin evinde bulunan soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıradışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:13
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Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı.
Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor. Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor.
Peki bu nasıl gerçekleşebilir?
Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor.
Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip.
Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.