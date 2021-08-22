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Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Hemen herkesin evinde bulunan soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıradışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





