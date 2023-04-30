TEKNOFEST'e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dördüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.