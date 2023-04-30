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Haberler Galeri TEKNOFEST'e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

TEKNOFEST'e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dördüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:12 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:15
TEKNOFEST’e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

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TEKNOFEST’e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliği ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin kişi ziyaret etti. 5 gün sürecek etkinlik ilk 3 gününde toplam 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST’e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST’e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

1 MAYIS'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK
Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

TEKNOFEST’e yoğun ilgi! 3 günde 1 milyona yakın ziyaretçi

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

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